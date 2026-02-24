Giudice sportivo, per Dodo squalifica e ammenda per la simulazione
Al termine della 26esima giornata di serie A sono sette i giocatori squalificati dal giudice sportivo. Tra questi anche il terzino della Fiorentina Dodo, che era in diffida e che, ammonito per simulazione, ha ricevuto anche un'ammenda di 2mila euro. Squalificati anche Elmusrati (Verona), Ilkhan (Torino) e Mina (Cagliari) tutti e tre espulsi in gara, oltre ai diffidati Bastoni, Locatelli e Walukiewicz.
Milan, Como, Lecce, Atalanta, Bologna e Juventus sono i 6 club sanzionati con ammende a vario titolo da 20mila (i rossoneri) a 3mila.
