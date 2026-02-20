Primavera, Galloppa: "Raccogliamo meno di quanto meritiamo. Serve concretezza"

La Fiorentina Primavera dopo il pareggio con il Verona per 2-2, sfiderà la Lazio domani al Viola Park. Queste le parole di Mister Daniele Galloppa alla vigilia della partita: "Le indicazioni sono sempre state le stesse nelle ultime partite, nelle quali abbiamo sempre raccolto meno di quanto prodotto, quindi ci stiamo concentrando sul gioco negli ultimi 25 metri. È chiaro che questa settimana è stata complicata perché tanti erano in prima squadra. Il messaggio che abbiamo lasciato ai ragazzi che sono rimasti qui è quello di continuare, quindi dobbiamo continuare a fare queste prestazioni. Credo che siamo stati equilibrati sia con Verona e Sassuolo.

Dobbiamo essere più bravi in queste situazioni, continuando a proporre questo calcio. Il gruppo è dispiaciuto perché non hanno raccolto quello che meritavano e credo che hanno la voglia e la forza di tornare in vetta. È una squadra molto fisica, anche se credo che metteranno più tecnica in campo sta volta rispetto all'andata. Vorrei che la partita diventi come le ultime, con noi che facciamo il nostro gioco con convinzione. All'andata ce la siamo gestita male, perché abbiamo preso due gol su due rinvii e quindi due errori nostri di lettura, poi dopo l'abbiamo ripresa e nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi minuti ci meritavamo di vincere".