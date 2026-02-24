FirenzeViola Fiorentina-Jagiellonia, Franchi "tiepido": promo per le scuole. 1250 i tifosi polacchi: le misure

vedi letture

Giovedì torna la Conference al Franchi, con il ritorno dei playoff tra Fiorentina e Jagiellonia. La squadra di Vanoli, nonostante l'avversaria fosse e sia tuttora prima nel campionato polacco, non ha sottovalutato l'impegno nel gelo di Bialystok ed è tornata con una vittoria. Il 3-0 mette abbastanza al sicuro la qualificazione agli ottavi ma mai dire mai.

Franchi "tiepido"

Forse anche per il risultato dell'andata appunto, una Fiorentina presumibilmente rimaneggiata (che però in Polonia ha dato soddisfazioni) e una fase della competizione per la quale non c'è grande interesse, anche per il livello delle avversarie, la prevendita non fa registrare grandi numeri, anzi... Per ora sono previsti 7000 tifosi anche se c'è ancora tempo per aumentare la quota dei viola presenti. Ad esempio sta raccogliendo consensi l'iniziativa per le scuole, riservata agli studenti con i loro accompagnatori, a 7 euro a biglietto anche se in due settori ben precisi, Maratona e Tribuna esterna, e dunque fino ad esaurimento degli stessi.

In arrivo 1250 polacchi

Chi invece riempirà il proprio settore sono i tifosi dello Jagiellonia. Da domani a giovedì (la partita sarà alle 18.45) infatti sono in arrivo in città 1250 tifosi polacchi. Non sono segnalate frange particolarmente calde ma ovviamente ci sarà particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine fin da domani sera appunto soprattutto nel centro storico, dove ci saranno servizi preventivi e presidi. Giovedì solito meet point per raggiungere lo stadio Franchi.