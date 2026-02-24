Iniziativa della Fiorentina, per Parma e Inter al Franchi ecco il "bigliettone"

La Lega non ha ancora sciolto le riserve su date e orari delle prossime gare ma la Fiorentina ha già lanciato l'iniziativa del "bigliettone" per le prossime due gare al Franchi nei week end dell'8 e del 22 marzo con Parma e Inter. Il "pack" sarà in vendita da domani 25 febbraio fino al giorno della gara con il Parma, ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due gare. L'iniziativa è riservata ai possessori dell'Inviola Premium Card.

I prezzi vanno dai 389 euro nella tribuna Vip ai 42 in curva Ferrovia, passando per i 99 della Tribuna laterale e i 106 della Maratona centrale, con una forte riduzione per gli Under 14 accompagnati però da un adulto (a prezzo pieno). Tutte le modalità e i prezzi sul sito ufficiale della Fiorentina.