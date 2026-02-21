Primavera, alle 15:00 c'è Fiorentina-Lazio: le formazioni ufficiali
Alle 15:00 è in programma la partita tra squadra squadre Primavera, Fiorentina-Lazio, valida per il ventiseiesima giornata del campionato di categoria. Queste le formazioni ufficiali del match, coi viola che scenderanno in campo senza i giocatori che hanno partecipato alla trasferta della prima squadra a Bialystok.
FIORENTINA (4-3-3): Fei; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Keita, Conti; Puzzoli, Jallow, Mazzeo. A disp.: Dolfi, Pinzani, Bonanno, Deli, Braschi, Kone, Perrotti, Angiolini, Evangelista, Croci, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordoni, Ciucci; Ferrari, Munoz, Santagostino Baldi, Battisti, Calvani; Fernandes, Serra. A disp.: Bosi, Mililio, Sulejmani, Gelli, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Avram, Curzi. Allenatore: Francesco Punzi
