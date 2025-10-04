Pioli cerca la soluzione per non fallire due volte. CorSport: "Per Firenze e Allegri"

Nel suo pezzo d'apertura dedicato alla Fiorentina, il Corriere dello Sport parla di uno Stefano Pioli che non è ancora riuscito a trasformare quindici giocatori in una squadra, con la convinzione però che resti l'uomo giusto per trovare la quadra alla formazione viola. Da questa premessa parte l'analisi del quotidiano, su un allenatore che ha tutte le carte in regola per affermarsi anche a Firenze e uscire da questo periodo buio. Facendo un excursus temporale, il Corriere ricorda che Pioli ha sperimentato fin qui anche troppo: in attacco: due punte, due punte più Gudmundsson, una prima punta e una d’appoggio (Dzeko), due centravantoni (Piccoli e Kean insieme), una punta e due trequartisti; a centrocampo Fagioli regista, Mandragora centrale insieme a Nicolussi-Caviglia in regìa, Sohm e Ndour mezze ali, Nicolussi regista fra due mezze ali; in difesa, l’idea-base era la difesa a tre, ma in assenza di un sano sviluppo del gioco sugli esterni è passato alla linea a quattro contro il Como, ed è andata male, così è tornato subito al suo orientamento iniziale con tre difensori, prima Comuzzo-Pongracic-Ranieri, poi Pongracic-Pablo Mari-Ranieri.

Inoltre, l’allenatore aveva “pizzicato” Allegri colpevole di non aver inserito la Fiorentina nella corsa per la Champions. E qui sta la chiave della svolta. Se continua ad andar male, Pioli fallisce due volte, la valutazione della squadra e il risultato (anche come gioco) della stagione, ma questo è lui stesso a non permetterselo - si legge -. Sa che Firenze freme però non ha ancora mollato, conosce l’ambiente, sa come la pensano da queste parti. Se al suo posto ci fosse stato un altro allenatore, magari con meno esperienza, e non un tecnico che questa città apprezza da tempo sia sul piano umano che professionale, il clima sarebbe stato molto più pesante. Tocca a lui, a Stefano Pioli, trascinare la Fiorentina fuori da questa sgradevole situazione. La sfida con la Roma deve segnare una svolta e portare altra fiducia.