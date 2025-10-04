Franchi quasi sold out con la Roma. Pieno anche il settore ospiti di tifosi giallorossi
Punto sulla biglietteria in vista di Fiorentina-Roma, attraverso le pagine del Corriere dello Sport. Sarà una cornice di pubblico ben diversa rispetto a quanto visto giovedì sera in Conference League: da un Franchi spettrale - appena 8mila presenti contro il Sigma Olomouc, secondo dato peggiore nei tre anni di Conference anche a causa delle restrizioni Uefa - si passerà a un impianto pieno per quanto possibile, più di 19mila spettatori presenti (sold out fissato a 22mila biglietti venduti), esaurito anche il settore ospiti, con 300 tifosi giallorossi. Un colpo d'occhio che sarà come sempre condizionato dai cantieri sempre presenti nella struttura.
I tifosi viola proveranno comunque a spingere la squadra di Pioli verso il prima vittoria in campionato. Giudizio sospeso, come detto: la Fiesole starà accanto alla squadra, almeno fino al triplice fischio.
