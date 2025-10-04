FirenzeViola La vittoria e poco altro, l’Europa restituisce un paio di conferme e più di un problema da risolvere (in fretta)

vedi letture

Più che una promozione una sorta di conferma, almeno nel caso di Fazzini visto che Ndour, dopo l’esordio con il Polissya, era un po’ indietreggiato nelle gerarchie per via di qualche prestazione non eccelsa. La serata di Conference restituisce a Pioli più o meno gli stessi concetti sviluppati di recente, con la non trascurabile differenza di un risultato finalmente positivo che certifica il buon avvio nel girone unico europeo.



Forze fresche

Di certo i due centrocampisti, oltre il gol di Piccoli, sono le figure più brillanti del gruppo a disposizione di Pioli, e anche la vittoria sui cechi del Sigma Olomuc lo ha confermato. Ndour capace di mettere la firma sui 90 minuti con l’assist per il vantaggio e il bel gol che ha fissato il risultato sul 2-0 finale, l’ex Empoli capace di ravvivare uno stadio tanto deserto quanto ipnotizzato dalle incertezze nella manovra dei viola. Certo, il valore dell’avversario induce alla cautela, ma in un momento in cui la Fiorentina fatica (non poco) a concretizzare le idee di gioco del tecnico la freschezza di Fazzini e Ndour può diventare un’arma da sfruttare contro la Roma.

Intanto qualche miglioramento in termini di affidabilità si registra anche in difesa, dove il ritorno dial centro della linea a 3 ha dato buoni risultati. Lo spagnolo pare aver ribadito che per caratteristiche è il calciatore ideale peril reparto, e gli ultimi 180 minuti giocati tralo confermano. Unadella passata stagione che pare esser ritrovata, e sulla quale è lecito pensare che Pioli possa costruire le basi difensive dell’intera annata.Dicorso diverso per ledove unmolto poco preciso e una corto di condizione non riescono a dare né continuità né profondità all’azione viola. Ilanche giovedì sera è mancato in spinta e al momento del cross, mentre dall’altra parte pure ilnon pare nelle migliori condizioni fisiche. Cona disposizione, e in assenza dell’infortunato, toccherà a Pioli individuare la giusta formula di formazione che, anche sulle, regali un po’ più d’imprevedibilità a una Fiorentina tornata sìma ancora alle prese con più di un