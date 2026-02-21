Hiljemark: "Viola hanno tanta qualità, servirà attenzione in difesa"

Il tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: “Semper sta meglio: ha ripreso con il gruppo da due giorni e si è allenato bene, ma per questa partita giocherà ancora Nicolas. Le scelte di formazione saranno prese valutando sia titolari sia panchina, perché durante la partita potrebbe esserci bisogno di cambiare. Tutti devono essere pronti”.

Quando è arrivato la salvezza era a 4 punti, ora sono 9. Quanto è pronta mentalmente la squadra per il derby? E una sua percentuale sulla salvezza?

"Non penso alla classifica a lungo termine. Mi concentro solo sulla prossima partita: vogliamo andare a Firenze per vincere e combattere insieme. La mia attenzione è esclusivamente sulla partita, non sulle percentuali o su ciò che succederà tra due o tre mesi".

In una partita così delicata ha lavorato di più sull’aspetto tattico o su quello psicologico?

"Entrambi sono fondamentali. Prima si lavora sulla tattica, poi negli ultimi giorni si fa un mix, perché le emozioni in un derby contano molto".

Il Pisa arriva con dieci giorni di lavoro e riposo, mentre la Fiorentina ha giocato giovedì. Potrebbe essere più stanca? Che idea si è fatto della squadra di Vanoli?

"Ho visto la partita della Fiorentina. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara".

Ha parlato della Fiorentina: su cosa ha chiesto particolare attenzione ai suoi giocatori?

"La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi. Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva. Come contro il Milan, ogni squadra ha punti forti, ma quando inizia la partita dobbiamo essere pronti a combattere".