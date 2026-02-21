Calciomercato Kean e il gradimento del Milan: profilo ideale ma costoso. Il punto

Nelle ultime ore il nome di Moise Kean è tornato a circolare in chiave mercato. È stato accostato al Milan, che potrebbe preparare un’offerta per aggiudicarselo nei prossimi mesi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l’entourage del giocatore non ha ancora ricevuto una richiesta concreta, questo non toglie che i rossoneri potrebbero essere una delle squadre che la prossima estate farà una riflessione sull'attaccante classe 2000.

L'ostacolo principale.

C’è un ostacolo da non sottovalutare, ossia il raggio d’azione economico limitato. Perché, per quanto il Milan possa sperare di qualificarsi alla prossima Champions League, un calciatore come Kean che ha una clausola rescissoria da 62 milioni (valida dall'1 al 15 luglio) e che sta bene alla Fiorentina si muoverà solo a fronte di un’offerta molto onerosa. Che forse in Italia faticherà un po’ ad arrivare per via delle difficoltà finanziarie del nostro Paese.

La stima del Milan.

Il Milan ritiene Kean un profilo adeguato per rinforzare l’attacco. Di base i lombardi dovranno comprare un centravanti, e inevitabilmente il giocatore della Fiorentina entrerà nella lista del d.s. Igli Tare, anche per la profonda stima che nutre nei suoi confronti Massimiliano Allegri. Tuttavia resta uno scenario futuribile, e non presente, che dipenderà pure dalle eventuali altre richieste e da cosa deciderà di fare la Fiorentina al netto della clausola.