Primavera, Fiorentina sotto di un gol a Verona: 2-1 all'intervallo
Primo tempo dalle mille emozioni quello che ha visto protagoniste Verona e Fiorentina nella sfida della 25° giornata del Campionato Primavera: all'intervallo è 2-1 per gli scaligeri. Passano appena due minuti e l'arbitro fischia un calcio di rigore per a squadra di mister Moro: fallo di Fei su Monticelli. Sul dischetto va Vermesan che non sbaglia siglando il vantaggio per gli scaligeri.
Passano 10 minuti e la Fiorentina pareggia con Conti su tap-in dopo parata di Castignini. La gioia del gol però dura appena un minuto infatti al 13° infatti arriva il nuovo vantaggio locale ancora con Vermesan che, prima taglia fuori Bonanno per poi battere ancora Fei. Nei minuti successivi ci provano Kone ma soprattutto Braschi, ma il Verona riesce a clamorosamente a salvare, disinnescando la conclusione da pochi passi del giovane attaccante gigliato.
