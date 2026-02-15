Primavera, la Fiorentina di Galloppa sfida il Verona: le formazioni ufficiali
Ostacolo Verona per la capolista Fiorentina di mister Galloppa nella 25° giornata del Campionato Primavera 1. All'Olivieri Stadium, gli scaligeri cercano punti per agguantare un posto in zona playoff; viola invece alla ricerca della vittoria per cercare di approfittare del big match tra Inter e Roma. Di seguito le formazioni ufficiali del match delle 15:
VERONA (3-5-2): Castagnini; Barry, Monticelli, Feola; Szimionas, De Rossi, Yildiz, Peci, De Battisti; Martini, Vermesan. A disp.: Tommasi, Garofalo, Mendolia, Pinessi, Akale, Stella, Tagne, Mussola, Bortolotti, Casagrande, Fabbri. Allenatore: Fabio Moro.
FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Sturli, Bonanno, Sadotti, Perrotti; Conti, Deli; Kone, Angiolini, Mazzeo; Braschi. A disp.: Dolfi, Colaciuri, Bertolini, Puzzoli, Keita, Jallow, Trapani, Melani, Evangelista, Montenegro, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa.
