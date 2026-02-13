Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Come tutti i venerdì, la Fiorentina tramite il suo sito ufficiale ha reso noti gli orari di tutti gli impegni del suo settore giovanile, sia maschile che femminile, delle gare casalinghe e in trasferta. Ecco l'elenco completo:
Questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del “Rocco B. Commisso Viola Park”, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:
UNDER 12: Fiorentina – Settignanese, sabato 14 febbraio, ore 15.00
UNDER 11: Fiorentina – Settignanese, sabato 14 febbraio, ore 16.45
UNDER 10: Fiorentina – Settignanese, sabato 14 febbraio, ore 18.30
UNDER 9: Fiorentina – Scandicci, sabato 14 febbraio, ore 18.30
UNDER 8: Fiorentina – San Piero a Sieve, domenica 15 febbraio, ore 10.15
UNDER 17: Fiorentina – Avellino, domenica 15 febbraio, ore 11.30
UNDER 18: Fiorentina – Sassuolo, domenica 15 febbraio, ore 14.30
PRIMAVERA FEMMINILE: Fiorentina – Genoa, domenica 15 febbraio, ore 17.00
Concludono le partite del week end le seguenti squadre impegnate in trasferta:
UNDER 14: Trofeo “Caroli” - Capo di Leuca – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 9.45 @ campo “Nino De Santis” di Località Poggiardo (LE)
UNDER 14: Trofeo “Caroli” - Fiorentina – Giovani Cyros, sabato 14 febbraio, ore 16.40 @ campo “Comunale” di Località Salve (LE)
UNDER 14: Trofeo “Caroli” - Fiorentina – Lazio, domenica 15 febbraio, ore 10.00 @ campo “Nino De Santis” di Località Poggiardo (LE)
UNDER 9: Barberino – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 10.30 @ campo “Banti B” di Barberino di Mugello (FI)
UNDER 8: Floria – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 10.30 @ campo “Grazzini” di Firenze
UNDER 12: Limite e Capraia – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 11.00 @ campo “Cecchi” di Limite sull’Arno (FI)
UNDER 10: San Donato Tavarnelle – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 16.00 @ campo “Pianigiani C7” di Tavarnelle Val di Pesa (FI)
UNDER 17 FEMMINILE: Fiorentina – Ternana, sabato 14 febbraio, ore 17.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 FEMMINILE: Bologna – Fiorentina, sabato 14 febbraio, ore 17.30 @ campo “Barbieri” di Anzola Emilia (BO)
UNDER 15: Palermo – Fiorentina, domenica 15 febbraio, ore 9.45 @ campo “Sport Village Tommaso Natale” di Palermo
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Sancat, domenica 15 febbraio, ore 10.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Fiorentina – Midland Global, domenica 15 febbraio, ore 10.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 16: Palermo – Fiorentina, domenica 15 febbraio, ore 11.30 @ campo “Sport Village Tommaso Natale” di Palermo
PRIMAVERA: Hellas Verona – Fiorentina, domenica 15 febbraio, ore 15.00 @ campo “Olivieri” di Verona
