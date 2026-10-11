Fiorentina U17, quarta vittoria in cinque gare: Organi piega il Benevento al 92'
Prosegue la marcia dell'Under 17 della Fiorentina, che conquista la quarta vittoria nelle prime cinque giornate di campionato e mantiene la propria imbattibilità. Al Viola Park, la formazione guidata da Enrico Cristiani supera 1-0 il Benevento al termine di una sfida combattuta e risolta soltanto nei minuti conclusivi. Gara equilibrata, con occasioni su entrambi i fronti: Orlando si rende protagonista di almeno due interventi decisivi per salvare la porta viola, mentre in attacco sono soprattutto Sharka e Barzagli a cercare la via del gol.
Nella ripresa gli ospiti sfiorano il vantaggio con una punizione di Filiberti che si stampa sul palo. Proprio quando il pareggio sembra ormai inevitabile, però, arriva la zampata vincente di Organi, che al 92' risolve una mischia e regala tre punti pesantissimi alla Fiorentina. I viola salgono così a quota 13 in classifica, alle spalle soltanto della Roma capolista, ancora a punteggio pieno.
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