PRESTITI, Reggiana-Ternana: Tre viola titolari

Sfida tra "viola" al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Reggiana di Alessandro Bianco sfida la Ternana di Distefano, Lucchesi, Amatucci, Dalle Mura e Favasuli. Granata che vogliono allungare la striscia positiva di 7 risultati utili consecutivi, mentre gli umbri vogliono tornare alla vittoria dopo quasi un mese. Tre i viola in campo dal primo minuto. Bianco guiderà il centrocampo della Reggiana, mentre Lucchesi e Amatucci sono i due titolari, rispettivamente in difesa e in mediana, tra le fila della Ternana. Solo panchina per Dalle Mura. Non convocati invece da mister Breda Favasuli, per lui stop di circa tre settimane a causa di un intervento di appendicectomia, e Distefano colpito invece dall'influenza. Queste le scelte dei due allenatori:

REGGIANA (3-4-2-1) Bardi, Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Fiamozzi, Bianco, Kabashi, Pieragnolo, Antiste, Melegoni, Gondo. All. Nesta

TERNANA (3-5-2) Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi, Casasola, de Boer, Amatucci, Luperini, Carboni, Favilli, Pereiro. All. Breda