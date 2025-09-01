Preliminare Youth League: la Fiorentina Primavera sfiderà il Legia Warszawa

Ieri alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera quest'anno sarà impegnata - per la prima volta nella sua storia - anche nella Youth League ma dovrà iniziare dal preliminare che, come è stato comunicato oggi, sarà il Legia Warszawa. Ecco il comunicato della Fiorentina stessa: "La Fiorentina Primavera sfiderà il Legia Warszawa nel preliminare di Youth League.

I giovani viola, alla loro prima esperienza europea, vedono i polacchi del Legia come primo avversario al secondo turno preliminare.

L'andata sarà prevista per il 22 ottobre 2025 in Polonia, mentre il ritorno sarà il 5 novembre allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park, casa di tutti i match ufficiali della Primavera viola".