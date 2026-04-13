TMW insiste: è Fabio Grosso il primo nome di Paratici per la panchina del futuro

TMW insiste: è Fabio Grosso il primo nome di Paratici per la panchina del futuroFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:49Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è concentrata sull’obiettivo salvezza nel presente, con Paolo Vanoli in panchina, ma la dirigenza sta già pianificando il futuro. Come riporta in questi minuti TMW, in caso di permanenza in Serie A, il primo nome per la panchina sarebbe Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo e molto stimato da Fabio Paratici per il suo stile, la gestione del gruppo e le prospettive (è stato prima vice e poi allenatore in prima della Juventus Primavera).

Parallelamente, si prospetta un’estate movimentata sul mercato: possibili cessioni importanti (come Moise Kean, che ha una clausola elevata) e diversi interventi in entrata. Tutto però dipenderà dal raggiungimento della salvezza.