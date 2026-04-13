TMW insiste: è Fabio Grosso il primo nome di Paratici per la panchina del futuro
FirenzeViola.it
La Fiorentina è concentrata sull’obiettivo salvezza nel presente, con Paolo Vanoli in panchina, ma la dirigenza sta già pianificando il futuro. Come riporta in questi minuti TMW, in caso di permanenza in Serie A, il primo nome per la panchina sarebbe Fabio Grosso, attualmente al Sassuolo e molto stimato da Fabio Paratici per il suo stile, la gestione del gruppo e le prospettive (è stato prima vice e poi allenatore in prima della Juventus Primavera).
Parallelamente, si prospetta un’estate movimentata sul mercato: possibili cessioni importanti (come Moise Kean, che ha una clausola elevata) e diversi interventi in entrata. Tutto però dipenderà dal raggiungimento della salvezza.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina-Lazio, i convocati: out Kean, Parisi e Brescianini. C'è il 2008 Cianciulli. Torna Solomon
Fiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovanidi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
2 Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: per Vanoli scelte obbligate, c'è Fazzini con Harrison e Piccoli
3 Fiorentina-Lazio, i convocati: out Kean, Parisi e Brescianini. C'è il 2008 Cianciulli. Torna Solomon
Copertina
FirenzeViolaAlla scoperta di "Sasi" Cianciulli, convocato in "prima". Lo scopritore: "Lo volevano tutte le big"
Alberto PolverosiContro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com