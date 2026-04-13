Fiorentina-Lazio, i convocati: out Kean, Parisi e Brescianini. C'è il 2008 Cianciulli. Torna Solomon
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Ecco la lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio emessa in questi minuti dalla Fiorentina:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRASCHI Riccardo
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) CIANCIULLI Salvatore
5) COMUZZO Pietro
6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
7) DE GEA QUINTANA David (P)
8) DELI Lapo
9) FABBIAN Giovanni
10) FAZZINI Jacopo
11) GOSENS Robin Everardus
12) HARRISON Jack Davi
13) KOŠPO Eman
14) KOUADIO Eddy Nda Konan
15) LEZZERINI Luca (P)
16) MANDRAGORA Rolando
17) NDOUR Cher
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) PUZZOLI Giorgio
21) RANIERI Luca
22) RUGANI Daniele
23) SOLOMON Manor
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Primo Piano
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Copertina
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