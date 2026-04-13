Fiorentina-Lazio, i convocati: out Kean, Parisi e Brescianini. C'è il 2008 Cianciulli. Torna Solomon

Fiorentina-Lazio, i convocati: out Kean, Parisi e Brescianini. C'è il 2008 Cianciulli. Torna SolomonFirenzeViola.it
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Oggi alle 13:07Primo Piano
di Redazione FV

Ecco la lista dei convocati viola per la partita contro la Lazio emessa in questi minuti dalla Fiorentina:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRASCHI Riccardo

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) CIANCIULLI Salvatore

5) COMUZZO Pietro

6) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

7) DE GEA QUINTANA David (P)

8) DELI Lapo

9) FABBIAN Giovanni

10) FAZZINI Jacopo

11) GOSENS Robin Everardus

12) HARRISON Jack Davi

13) KOŠPO Eman

14) KOUADIO Eddy Nda Konan

15) LEZZERINI Luca (P)

16) MANDRAGORA Rolando

17) NDOUR Cher

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) PUZZOLI Giorgio

21) RANIERI Luca

22) RUGANI Daniele

23) SOLOMON Manor