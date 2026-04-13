Kean ancora fuori. E il centravanti viola è al centro di una polemica social
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Salvo sorprese, anche contro la Lazio la Fiorentina dovrà rinunciare a Moise Kean. Per l’attaccante è una stagione complicata: lo ribadisce anche la Repubblica (edizione Firenze). L'ultimo suo gol in campionato risale al 23 febbraio scorso contro il Pisa, da allora il problema alla tibia lo ha limitato acora di più nelle ultime settimane. Poi, nel giorno gara, il quotidiano si dedica anche a quanto accede fuori dal campo:
L’ex Juventus è finito anche al centro di un episodio social dopo la pubblicazione da parte del tipster Pengwin di una chat privata con il giocatore. Intanto, per la sfida con la Lazio toccherà a Piccoli, mentre per il ritorno contro il Crystal Palace la situazione resta da valutare.
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