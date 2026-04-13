Mimun duro sulla 'sua' Lazio: "Futuro grigio, a Firenze rischiamo un altro flop"

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Non ci è andato giù leggero Clemente Mimun, sulla Lazio in campo a Firenze stasera. Il noto conduttore e storico direttore del TG5, grande tifoso biancoceleste, attraverso le pagine odierne de Il Messaggero ha espresso forti dubbi sulla squadra di Sarri che affronterà tra poche ore la Fiorentina, facendo prima una considerazione più generale sul presente: "Per “consolarci” potremmo soffermarci su questo campionato che non ha avuto una qualità particolare, sulla crisi vissuta da Toro e la Fiorentina, partite con grandi ambizioni, ma spesso in crisi nera, e poi i flop dei nostri club in tutti i tornei europei e la clamorosa debacle degli azzurri. Ma riflettendo sulla Lazio abbiamo la consapevolezza che ci aspetta un futuro grigio.

[...] E tutti sappiano che una squadra che non è accompagnata dal calore dei suoi supporters ha un clamoroso handicap che non può e non deve persistere. Oggi contro i viola a Firenze rischiamo un altro flop. Loro giocano per uscire definitivamente dalla zona retrocessione".