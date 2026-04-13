Roma, Pioli tra i candidati come prossimo allenatore. In lista anche Italiano

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C'è anche Stefano Pioli tra i nomi in lizza per la panchina della Roma della prossima stagione. In questi giorni, infatti, dopo la nota lite in diretta tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, nella Capitale ci si sta interrogando sul futuro del tecnico ex Atalanta, la cui permanenza in giallorosso è ad ora in alto mare. Qualora si arrivasse al divorzio, la Roma sfoglierebbe una margherita già ricca di profili importanti, tra cui anche l'ex allenatore della Fiorentina. Presente tra i candidati anche Vincenzo Italiano, altro ex viola oggi al Bologna. Questo il punto fatto da Il Messaggero:

"Non c’è solo De Rossi, ovvio, siamo sulle idee appena embrionali. Sul taccuino finirebbero vecchi personaggi contattatati a suo tempo. Italiano, ad esempio, è un tecnico in ascesa: pure qui siamo all’esigenza di costruire per l’oggi e per il domani. Per il tecnico sarebbe un nuovo step dopo Fiorentina e Bologna, per il club un personaggio più gestibile in sede di mercato. Gasp, dopo anni e anni di carriera, sente il bisogno di vincere subito, non di costruire una Roma vincente per altri allenatori. Qui si fa il futuro: se esisterà un punto di incontro si andrà avanti, altrimenti si cambierà. Pioli è un nome avvicinabile a Massara per i trascorsi milanisti, ma in questo momento non sarebbe un personaggio rassicurante dopo il pesante fallimento a Firenze. Valverde, 62 anni, è il vecchio marpione a cui si rifarebbe Ranieri: ha fatto un buon lavoro a Bilbao e ha esperienza. Non è Mourinho, ma nemmeno Farioli. Siamo a metà, così come Motta, reduce dal miracolo Bologna e dalla caduta con la Juve. Diventeranno, eventualmente, nomi papabili pure tutti coloro che non riusciranno ad arrivare sulla panchina della Nazionale. Conte, Mancini, Montella su tutti. Lasciamo perdere Allegri e Inzaghi, ma per motivi diversi. Sono scenari, ad oggi lontani. Ma nemmeno troppo".