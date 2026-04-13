FirenzeViola Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: per Vanoli scelte obbligate, c'è Fazzini con Harrison e Piccoli

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Non è ancora tempo di recuperi in casa viola, almeno per Kean e Parisi. I due si sono allenati a parte anche nella giornata di ieri riducendo ulteriormente le possibilità di partire dall'inizio, quando a Solomon resta da capire se almeno sarà convocato. In queste condizioni Vanoli ha margini di scelta ancora più ridotti per via delle squalifiche che tengono fuori Gud e Fagioli.

Scelte obbligate

Insomma a giudicare dalle disponibilità il tecnico non può far altro che schierare un tridente con Harrison, Piccoli e Fazzini sulla sinistra visto che Gudmundsson sarà squalificato, quanto a Kean potrebbe comunque finire in panchina. Sono invece in crescita le possibilità di rivedere dall'inizio Mandragora che dovrà prendere il posto dello squalificato Fagioli. Con lui anche Brescianini e Ndour paiono scelte obbligate per completare il centrocampo.

Laziali con Zaccagni in panchina

Dietro non cambia la coppia di centrali che sarà composta da Pongracic e Ranieri mentre sugli esterni toccherà a Dodò sulla destra e Gosens sulla sinistra. Più o meno la stessa Fiorentina di Selhurst Park al cospetto di una Lazio dove si sono fermati Maldini e Marusic. Intanto Sarri recupera tra i convocati Zaccagni che dovrebbe però partire in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Mandragora, Harrison, Brescianini, Ndour, Fazzini, Piccoli

LAZIO (4-3-3): Motta, Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares, Basic, Cataldi, Taylor, Isaksen, Dia, Noslin