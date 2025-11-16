Primavera Fiorentina, Galloppa: “Ecco le mie regole sui telefoni in spogliatoio”

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato come ospite a Sportitalia parlando del suo spogliatoio. Queste le sue parole: "La regola nostra dello spogliatoio è di lasciare il telefono prima di entrare nello spogliatoio, altrimenti il magazziniere non gli dà il cambio per fare l'allenamento.

Così sono costretti a lasciare il telefono per quelle quattro ore, da prima dell'allenamento a dopo la doccia: è un modo per cercare di farli relazionare e staccare da quel mondo virtuale che esiste davvero. Non per dire che è tutto colpa di internet o dei social, anzi, siamo noi a doverci adattare, ma quando si può cerco di creare un clima amichevole sia tra loro, che tra noi dello staff, con una battuta o facendo due chiacchiere, anche per conoscerci meglio e senza il telefono in mano”.