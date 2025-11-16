Ferrari: "Avvertiamo la paura della Serie B. Pradè voleva lasciare già a fine stagione scorsa"

vedi letture

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica. Il dirigente viola ha ripercorso le tappe dell'ultimo periodo turbolento in casa gigliata: "Sono stati dieci giorni difficili ma ora è arrivato il momento di ripartire". Tornando poi proprio su quei momenti e in particolare sulla decisione di Pradè di dimettersi ha aggiunto: "Daniele probabilmente era arrivato alla fine di un ciclo e già alla fine della passata stagione voleva lasciare". Ferrari è tornato anche sulla scelta di esonerare Pioli dopo la sconfitta contro il Lecce in campionato: "Quando abbiamo preso Stefano eravamo tutti convinti che fosse la scelta migliore, ma qualcosa non ha funzionato. Abbiamo sbagliato tutti. Lui, i giocatori, la società".

Da li poi è arrivata la decisione di puntare su Paolo Vanoli: "Di lui ci è piaciuta tantissimo la convinzione di calarsi in una situazione come quella nella quale ci troviamo noi oggi con entusiasmo e determinazione. E poi ha avuto esperienze importanti, in prima persona o come vice, conosce Firenze e ha vinto qualcosa qui. Quando l’ho incontrato abbiamo avuto un colloquio di tre ore in cui ha parlato con franchezza e lucidità. Pensiamo che sia la persona giusta per affrontare questo momento". Per la Fiorentina infatti ora è giunto il momento di uscire dall'ultimo posto in classifica: "Ci vorrà del tempo. Adesso è bene sapere che rialzarsi non sarà una cosa immediata, ma come ha detto Vanoli a Genova qualche segnale c’è già stato. Queste due settimane di sosta sono molto importanti, hanno permesso al nuovo allenatore di studiare bene tutto. È molto preciso e puntuale, in pochi giorni ha voluto sapere tantissime cose. Dal cibo a come funziona il Viola Park". Infine il direttore generale viola ha anche parlato della paura dello spettro della retrocessione: "Dobbiamo avvertirlo perché la classifica oggi è quella e sarebbe sbagliato pensare diversamente".

