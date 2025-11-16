Ancora Ferrari: "Commisso soffre per la Fiorentina. Ecco quando tornerà a Firenze"

Oltre ai temi di campo il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a La Repubblica, nella lunga intervista rilasciata, anche di come il presidente Rocco Commisso sta vivendo il momento viola: "Lui è il primo a soffrire di questa situazione perché come noi ci credeva tanto e ci ha dato tanto, tutto quello che gli abbiamo chiesto. Purtroppo con questi risultati non gli stiamo dando nessun motivo di soddisfazione". Ferrari ha poi aggiunto anche sulle condizioni di salute di Commisso: "Rocco ha subito un’operazione e gli serve tempo per ristabilirsi al cento per cento.

Conoscendolo fino a quando non sarà in forma per affrontare il viaggio e la permanenza in Italia, non verrà a Firenze. E Rocco, insieme a sua moglie Catherine, manca tanto anche a noi perché quando è stato qui è sempre stato di grande aiuto".