Gudmundsson già domani sarà a Firenze. Martedì a disposizione di Vanoli
Gudmundsson partirà titolare nella sfida che può valere lo spareggio per il Mondiale. L’Islanda affronta l’Ucraina alle 18:00 a Varsavia, campo neutro, e il numero dieci viola è chiamato a guidare la squadra in una gara che non concede appelli.
Terminato l’impegno con la nazionale, l’attaccante rientrerà domani a Firenze: da martedì sarà a disposizione di Vanoli per preparare la delicata sfida di sabato contro la Juventus, un appuntamento che la Fiorentina non può permettersi di sbagliare
