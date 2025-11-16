Ferrari torna sul like di Pongracic: "Non è una cosa che si dovrebbe vedere"

vedi letture

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, nel corso dell'intervista a La Repubblica di questa mattina, è tornato anche sull'episodio del “like” di Marin Pongracic al post sull'esonero di Stefano Pioli: "No, non è una cosa che si dovrebbe vedere. Sono ragazzi e qualche volta fanno anche delle sciocchezze. Però non vorrei che passasse il messaggio che lo spogliatoio era contro Pioli perché non è vero. I primi a sentirsi responsabili per la nostra classifica sono proprio i giocatori».