Gudmundsson, serata amara: addio Mondiale. Ma regala una gran giocata

Serata amara per Albert Gudmundsson. Il numero 10 viola infatti è stato costretto a dire addio alla possibilità di giocarsi il playoff per accedere Mondiale con la sua Islanda, essendo stato sconfitto 2-0 a Varsavia nello scontro diretto in campo neutro contro l’Ucraina. Le due Nazionali, che arrivavano a pari punti alla sfida (ma l’Islanda era messa meglio per differenza reti generale), hanno dato vita a un vero e proprio spareggio che poi i padroni di casa hanno vinto grazie alle reti nel finale di gara di Zubkov (83’) e Gutsulyak (93’).

Ucraina, dunque, ai playoff e Islanda eliminata. Buona prova, in ogni caso, per il fantasista della Fiorentina, in campo per tutta la gara e schierato oggi addirittura da mezzala sinistra nel 4-3-3 plasmato da ct islandese Gunnlaugsson: nell’unica vera occasione avuta dagli ospiti al 78’, Gud ha pennellato da punizione sulla testa di Palsson che ha chiamato a una super parata il portiere ucraino Trubin. Gudumundsson sarà a Firenze già domani e da martedì inizierà a preparare con la Fiorentina la sfida di sabato prossimo contro la Juventus.