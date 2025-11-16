Retroscena su Ranieri, Pioli voleva togliergli la fascia

Luca Ranieri, difensore e capitano della Fiorentina cresciuto nelle giovanili viola, sta di fatto vivendo il momento più difficile della sua carriera. Le pressioni della piazza, sommate ai mancati risultati che hanno condotto al recente cambio in panchina, lo hanno trascinato in una spirale di errori. La gara di Genova, macchiata da una sfilza di sbavature e conclusa con un giallo pesante e una sostituzione, è diventata la sintesi del suo periodo no, al punto che una parte del tifo, esasperata, lo ha già bollato come uno dei problemi della squadra.

Eppure, nello spogliatoio, la percezione è diversa. Ranieri gode di credibilità e ascolto: nonostante l'età relativamente giovane, porta doti di leadership che molti compagni riconoscono e seguono. Il suo cammino in questa annata, in ogni caso, non è stato privo di urti. Il primo a metterne in discussione la centralità già quest'estate, sottolinea La Nazione, era stato Pioli: l'ex tecnico non era infatti convinto di confermargli la fascia, individuando in Gosens il profilo più adatto, e l'acceso confronto dopo la sfida del Franchi col Bologna, seguito da un turno di stop, ha lasciato strascichi.