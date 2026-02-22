La Juve sonda De Gea, Tuttosport: "Non esente da figuracce, ma più spesso certezza"

Anche l'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro portiere della Juventus, ripartendo dalle delusioni recenti che la Vecchia Signora starebbe provando per le prestazioni negative di Michele Di Gregorio. Per quel filtra dal quotidiano torinese, il tecnico bianconero Luciano Spalletti non ha comunque tolto la fiducia al suo estremo difensore: secondo l'allenatore, l'ex Monza è entrato semplicemente in una spirale negativa, esattamente come la squadra. Per questo non lo ha ancora messo in discussione, ma non è detto che ciò non possa avvenire.

In ogni caso, la dirigenza di Elkann sta iniziando a guardarsi intorno col rischio di dover cambiare portiere in estate e tra i nomi sondati, ci sarebbe anche quello di David De Gea. Scrive, precisamente, Tuttosport: "Carnesecchi è il desiderio di giugno. Vicario si libererà e un pensiero inevitabilmente andrà pure lì. Caprile è stato invece trattato, ma sarebbe davvero un miglioramento rispetto a Di Gregorio? Questa è la domanda da porsi, e che si porrà sicuramente la Juventus: in mezzo a mille priorità, per aggiungere quella del portiere deve davvero valerne la pena. Magari, ecco, un grande “vecchio” potrà aiutare. De Gea lascerà la Fiorentina: non è esente da figuracce, però più spesso è una certezza".