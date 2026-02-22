Torino, scricchiola Baroni: tra i candidati spunta anche il nome di D’Aversa
Ore di riflessione per il Torino dopo la sconfitta per 3-0 rimediata in casa del Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Torino sta valutando la posizione di Baroni, oggi è rimasto in silenzio dopo la pesante sconfitta arrivata al Ferraris. Per i granata si tratta dalla 13° sconfitta in stagione e da quando Cairo è presidente, solo in un’occasione è stato fatto peggio nelle prime 26 giornate: si tratta della stagione 2019/2020 e in quel caso arrivarono 14 ko. Con questo risultato la squadra granata resta a 27 punti, a -6 dal terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, la quale però deve ancora giocare domani contro il Pisa.
Una situazione tutt'altro che facile visti anche i prossimi incontri che vedranno scontrarsi il Torino con Lazio e Napoli. Tra i candidati per sostituirlo spunta il nome di Roberto D'Aversa.
