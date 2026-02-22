Da Torino, Juventus delusa da Di Gregorio: contattati gli agenti di De Gea

vedi letture

Le continue prestazioni deludenti di Michele Di Gregorio stanno inducendo la Juventus a porre riflessioni sul futuro della propria porta. L'estremo difensore bianconero è reduce da diversi errori decisivi e anche ieri, nella sconfitta in casa contro il Como, è stato colpevole sul primo gol lariano, andando in maniera davvero goffa su un tiro tutt'altro che imparabile. Per questo la dirigenza juventina si starebbe già muovendo alla ricerca di un portiere da prelevare in estate e tra i nomi sondati dalla Vecchia Signora ci sarebbe anche quello di David De Gea della Fiorentina.

A riferirlo è l'edizione odierna de La Stampa, secondo cui però, la prima scelta della Juventus sarebbe un'altra: Marco Carnesecchi dell’Atalanta. È lui l’obiettivo numero uno (non solo) della Juve, che sa però di dover fare i conti con una valutazione superiore ai 40 milioni e che rischia di crescere ancora. Le alternative parlano italiano, in lista e sotto stretta osservazione ci sono Elia Caprile del Cagliari così come Guglielmo Vicario del Tottenham, a sua volta protagonista di una stagione non entusiasmante e per questo possibile opportunità di mercato. Tutti nomi, fin qui, conosciuti e graditi allo stesso Spalletti, che pure continua a predicare fiducia in Di Gregorio come nel suo esperto vice Mattia Perin (possibile staffetta in Champions). Non mancano però altri profili monitorati, tra cui un pallino di Damien Comolli come Guillaume Restes, gioiello ventenne del Tolosa, di cui l’ad bianconero sa ovviamente tutto. E più di un contatto - si legge sul giornale torinese - c’è anche stato con gli agenti di David De Gea, individuato come portiere di esperienza per accompagnare un nuovo titolare di prospettiva.