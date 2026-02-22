Franchi verso il sold-out: circa mille biglietti ancora in vendita per il derby
Per il derby di domani tra Fiorentina e Pisa, in programma allo stadio Franchi alle 18.30, la vendita dei biglietti sta registrando numeri vicinissimi al tutto esaurito. Fino a poche ore fa erano già attesi circa 21.500 spettatori, composti da 13.478 abbonati e oltre 8.000 tagliandi singoli acquistati, a fronte di una capienza totale di 22.500 posti (con l'impianto come ben noto a capienza ridotta da oltre un anno).
La risposta dei tifosi viola è stata dunque molto forte nonostante il giorno lavorativo e l’orario non particolarmente comodo, e negli ultimi aggiornamenti si percepisce chiaramente la possibilità che, nelle ore immediatamente precedenti il calcio d’inizio, il Franchi possa raggiungere il sold-out, con meno di 1.000 biglietti ancora disponibili.
