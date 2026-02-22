Tris della Fiorentina Femminile al Sassuolo: al Viola Park finisce 3-2
FirenzeViola.it
Successo importante per la Fiorentina Femminile nel posticipo della 15a giornata di campionato: le ragazze di Pinones Arce infatti si sono imposte per 3-2 al Viola Park sul Sassuolo, dando seguito così alla vittoria di settimana scorsa a Milano sul Milan e avvicinandosi prepotentemente alla zona Champions della classifica. Adesso le viola sono seste a quota 24 punti, a pari merito con la Lazio e a -4 dalla Juventus terza.
A decidere la sfida la doppietta di Severini (il secondo centro su rigore) e il gol di Bredgaard, che ha riportato avanti la Fiorentina dopo il momentaneo pareggio ospite con Ndjoah Eto. Inutile, in pieno recupero, la seconda rete neroverde con l'ex di turno Sabatino su calcio di rigore.
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
