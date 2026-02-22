Nota della Fiesole: "Domani pronta coreografia: serve atmosfera da brividi"
Comunicato della Curva Fiesole alla vigilia del derby Fiorentina-Pisa. Ecco quanto espresso dal tifo organizzato nella nota pubblicata sui social di "Fuori dal coro": "Domani giochiamo una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Per l'occasione, la Curva Fiesole ha deciso di organizzare una scenografia che coinvolgerà la Curva Ferrovia. Troverete una bandierina sul vostro seggiolino: durante l'Inno vi chiediamo di sventolarla per creare un'atmosfera da brividi. E' importante che durante l'esecuzione della coreografia, non vengano sventolate bandiere e vessilli personali, ma solamente quelle che troverete sul seggiolino.
Consapevoli dell'orario scomodo della partita, invitiamo tutta la Curva a entrare nel settore il prima possibile. Come sempre, la coreografia è autofinanziata: dateci una mano con un contributo simbolico ai ragazzi della raccolta fondi presenti all'interno del settore. Per ricordare ancora una volta chi, da sempre, scrive la storia. AVANTI CURVA FIESOLE! AVANTI FIRENZE!"
