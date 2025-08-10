Ufficiale
Il 2007 Davide Atzeni ha rinnovato con la Fiorentina fino al 2028
FirenzeViola.it
Prosegue la costruzione della Fiorentina Primavera guidata dal tecnico Daniele Galloppa, fresco di riconferma dopo la scorsa annata conclusa con la sconfitta solo in Finale Scudetto contro l'Inter. Come comunicato direttamente da Bcgroupagency, agenzia di procuratori, il classe 2007 Davide Atzeni ha prolungato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2028.
Un gesto importante per il 18enne che sarà un pilastro della Fiorentina Primavera della prossima stagione.
