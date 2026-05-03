Super Under-18: battuto il Torino 3-0. Adesso playoff molto più vicini
Successo tanto netto quanto importante quello ottenuto dalla Fiorentina Under-18 di Marco Capparella nella 32a giornata di campionato: al Viola Park infatti Cianciulli e soci hanno superato il Torino per 3-0, ottenendo così tre punti importantissimi per avvicinarsi alla zona playoff, adesso distante appena due punti.
A decidere la sfida ci hanno pensato una doppietta di Beldenti e la rete nel finale di Melani, che hanno consentito così di cancellare la recente sconfitta dei viola a Roma e di salire a quota 50 punti, a -2 dall'Atalanta che occupa a 52 l'ultimo posto per accedere alle finali scudetto.
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