Fiorentina U14: vittoria per 3-0 contro l'Empoli. Ora sfida all'imbattuto Parma

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Nella seconda giornata della fase interregionale la Fiorentina U14 batte i cugini dell'Empoli al Viola Park. I ragazzi di Mister Innocenti dominano e vincono con il risultato netto di 3-0 con la doppietta di Canu e la rete con bacio alla traversa di Biagioli. La prossima sfida sarà contro il Parma, che viene da due vittorie contro Empoli e Sassuolo, dove ha collezionato 9 reti fatte e 0 subite.