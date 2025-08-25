Ufficiale
I giovani 2008 Beldenti e Melai tesserati dalla Fiorentina
FirenzeViola.it
Prosegue il rafforzamento anche del settore giovanile della Fiorentina con i campionati che stanno via via iniziando. La Fiorentina infatti si è assicurata due giovani classe 2008, il mediano Samuel Beldenti e il trequartista Christian Melai, facendo firmare loro il contratto di apprendistato (come si chiama quello che precede il professionismo). Ecco la nota:
"ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo con il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti, con validità fino al 30 giugno 2028, e con il calciatore classe 2008 Christian Melai, con validità fino al 30 giugno 2027".
Stiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliaridi Mario Tenerani
Stiamo calmi, un pari giusto. Ma Pioli ha ragione, c'è da lavorare. La difesa deve difendere con la squadra. Lamptey pronto a diventare il vice Dodò. Fortini balla tra Torino e Cagliari
Fiorentina, pari delittuoso quanto giusto. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare e non solo sul campo
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
