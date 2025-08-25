Ufficiale

I giovani 2008 Beldenti e Melai tesserati dalla Fiorentina

I giovani 2008 Beldenti e Melai tesserati dalla FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 16:45Giovanili
di Redazione FV

Prosegue il rafforzamento anche del settore giovanile della Fiorentina con i campionati che stanno via via iniziando. La Fiorentina infatti si è assicurata due giovani classe 2008, il mediano Samuel Beldenti e il trequartista Christian Melai, facendo firmare loro il contratto di apprendistato (come si chiama quello che precede il professionismo). Ecco la nota:

"ACF Fiorentina comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato sportivo con il calciatore classe 2008 Samuel Beldenti, con validità fino al 30 giugno 2028, e con il calciatore classe 2008 Christian Melai, con validità fino al 30 giugno 2027".