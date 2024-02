HARDER, convocato dalla Nazionale Italiana U19

Fonte: FIGC.it

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Il centrocampista viola classe 2005, Jonas Harder, figura nei 22 calciatori convocati dal tecnico Bernardo Corradi per il test amichevole che andrà in scena mercoledì 14 febbraio (ore 14:30) a Lignano Sabbiadoro contro l'Austria.

Il talentino Viola è alla seconda convocazione in maglia azzurra e spera di ritagliarsi un posto nella rosa che parteciperà alla Fase Elitè dell'Europeo, in programma dal 20 al 26 marzo in Friuli Venezia Giulia. Jonas Harder quest'anno con la primavera di Galloppa ha collezionato 18 presenze e 3 reti.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Renato Bellucci Marin (Roma), Massimo Pessina (Bologna);

Difensori: Wisdom Amey (Bologna), Christian Corradi (Hellas Verona), Riyad Idrissi (Cagliari), Raphael Kofler (Fussballclub Sud Tirol), Vittorio Magni (Milan), Mattia Mannini (Roma), Giacomo Stabile (Inter), Francesco Stante (Inter);

Centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Halid Djankpata (Everton), Jonas Harder (Fiorentina), Alberto Manzoni (Atalanta), Daniele Quieto (Inter), Marco Romano (Genoa);

Attaccanti: Nicolò Amadori (Cesena), Giulio Misitano (Roma), Filippo Scotti (Milan), Diego Sia (Milan).