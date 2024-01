GUIDI (ALL. ROMA P.), Domani una gara bella da giocare

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Roma Primavera, Federico Guidi, ha parlato così ai canali ufficiali del club giallorosso alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "È una partita tra due squadre che sono solite a essere protagoniste in ogni competizione. È stata la partita che l'anno scorso ci ha regalato una fortissima emozione, il trofeo della Coppa Italia; è stato qualcosa di speciale per come abbiamo vissuto, per come abbiamo giocato quella partita. Ormai è un'emozione passata, ora vogliamo difendere la coccarda e farlo con tutte le nostre forze: davanti avremo una squadra competitiva e di qualità, che è migliorata nel suo percorso in campionato rispetto all'inizio di stagione. L'età media è più bassa rispetto alla stagione passata, quindi per loro è stato normale fare dei passi falsi. Però è una squadra ricca di talento e di nazionali, quindi sappiamo che sarà una partita complicata: dovremo essere bravi a ricordarci che è un gara che si gioca in 180 minuti, non è secca".

Nuovo corso per la Fiorentina, ora c'è Galloppa in panchina...

"Penso che i principi non siano cambiati tantissimo. È una squadra che esprime un calcio di possesso, fatto di qualità, come lo era anche con Aquilani. Più che altro la causa è stata lo stravolgimento del gruppo; come ho già detto hanno abbassato l'età media ed è normale che ai nastri di partenza, con una squadra più giovane, ci possano essere dei contraccolpi o dei passi falsi che fanno parte dell'esperienza che questi ragazzi giovani devono fare. Però in quanto a quello fatto sul campo non è cambiata tantissimo: sarà una gara bella da vedere e da giocare, tra due squadre prime per possesso palla e per passaggi riusciti. Quindi sono due squadre che vogliono mettere tutto sulla qualità e mi aspetto una bella partita".