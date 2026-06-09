Guberti verso le finali della sua U17: "Col Genoa gara tirata: fiero del percorso"

vedi letture

L'allenatore della Fiorentina Under-17 ha presentato ai canali ufficiali del club viola la sfida d'andata contro il Grifone in programma domani

Il tecnico della Fiorentina Under-17 Stefano Guberti, alla vigilia del debutto della sua formazione nelle finali scudetto (domani è previsto il turno dei quarti di finale contro il Genoa in trasferta), ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Ecco le sue parole:

Giocare sereni

"Arriviamo da un lungo periodo di inattività, visto che non scendiamo in campo da 45 giorni. Sarà dunque una partita complicata dall'inizio, perché dovremo ritrovare i nostri equilibri. Mi aspetto una partita complicata e tirata ma sono convinto del percorso che abbiamo fatto: voglio che i miei giocatori giochino sereni, come sanno fare".

Uno spogliatoio cresciuto tanto

"Io sono a Firenze da tre anni e ogni gruppo che ho allenato mi ha sempre lasciato qualcosa. Questo spogliatoio è cresciuto tanto e spero di averlo aiutato anche soltanto per l'1% delle loro doti. Sono cresciuti tutti, non mi piace fare nomi però".