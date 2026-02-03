Ufficiale

Fiorentina Primavera: Diallo ceduto in prestito al Sudtirol

Fiorentina Primavera: Diallo ceduto in prestito al SudtirolFirenzeViola.it
Redazione FV

Arriva un'altra cessione per la Fiorentina Primavera. Ufficiale la partenza dell'attaccante classe 2007Alpha Mamadou Diallo. L'attaccante guineiano andrà in prestito al Sudtirol. Il club altoatesino si trova attualmente all'8° posto del girone A del campionato di Primavera 2 con 23 punti. L'attacante guineiano vanta 3 presenze nell'Under 18 della Fiorentina e 1 assist realizzato.