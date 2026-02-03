Dagli inviati Ulivieri: "Rugani deve riprendere il ritmo partita e dare una mano alla difesa viola che ne ha bisogno"

L'allenatore Renzo Ulivieri è intervenuto a margine della presentazione del libro di Paolo Casarin. Inevitabile chiedergli il suo rapporto proprio con Casarin: "Era una persona per bene e mi stupisce che mi abbia invitato perché ero l'allenatore più squalificato non d'Italia ma d'Europa e più espulso, ma non da lui, alla fine è quello con cui sono andato più d'accordo perché mi piacevano gli arbitri con il carattere come il suo, quelli arroganti non li sopportavo".

Qual è il suo giudizio sugli arbitri di oggi? "Positivo, gli errori sono diminuiti e sono imparziali. Nessuno può essere accusato di tifare per uno o per un altro".

E' positivo anche il giudizio sul mercato della Fiorentina? "Vedremo le prestazioni dei nuovi arrivati, non si può dare il giudizio ora. I nomi non giocano, giocano i giocatori al di là dei nomi, il nome gliela deve dare la prestazione".

Ogni volta si dice che la prossima gara è decisiva per la svolta, anche con il Torino: "Ho sempre detto che la Fiorentina si salva e arriva con 5-6 squadre dietro e dunque sono tranquillo, questo modo di pensare e mi dà sicurezza. Io mi ci sono trovato in una retrocessione che faceva grandi prestazioni con le grandi ma con le piccole non gliene fregava niente. Credo e spero che non sia il caso della Fiorentina"

Com'è il lavoro di Vanoli? "E' un lavoro profondo. A me piaceva anche l'altro (Pioli, ndr) che aveva una storia dietro e aveva fatto un buon lavoro ma che ha fatto l'errore concettuale di sopravvalutare la squadra. Che non è una squadra da primi posti ma da metà classifica lo era. In questo si era sbagliato. Ma fare l'errore inverso e sottovalutare i propri giocatori, l'allenatore va arrestato ecco".

Una valutazione sul Pisa? "Non conosco il nuovo allenatore, Gilardino ha fatto un buon lavoro perché la squadra giocava bene ma non entro nel merito della società anche se mi dispiace molto per Gilardino perché lo conosco, è stato un giocatore della Fiorentina e ha fatto il corso con me e so quanto è bravo"

Che pensa dell'arrivo di Rugani? "E' stato un buon giocatore, viene da un periodo lungo di riposo con poche partite. L'ho visto l'anno scorso all'Ajax ed è rimasto un bravo ragazzo. Ma dovrà riallenarsi, dovrà trovare il ritmo gara e pensare che è stato acquistato per giocare quindi ci si aspetta che dia una mano alla difesa. Ce n'è bisogno perché quando si arriva a prendere gol sul rinvio del portiere significa che la situazione non è bella, vuol dire che siamo distratto, è un record"