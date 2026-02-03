Gosens mai incedibile: il 'no' al Nottingham una scelta di cuore
Robin Gosens ha scelto il cuore. Come ben noto, il terzino tedesco avrebbe potuto fare le valigie domenica sera, quando il Nottingham Forest si è fatto avanti con la Fiorentina per aggiudicarselo. I tedeschi, in cerca di un giocatore con quelle caratteristiche, hanno bussato al club viola che ha riflettuto bene sull’opzione di mercato. C’è stata davvero la possibilità che il trentunenne nato a Emmerich am Rhein lasciasse la maglia viola dopo un anno e mezzo.
La volontà di Gosens.
Alla fine ha scelto lui, di sua spontanea volontà, di non abbandonare la nave che rischia di affondare. È stata una sua decisione: il senso di responsabilità ha prevalso. E non poteva essere altrimenti, visto che Gosens ha avuto un ruolo fondamentale, da quando è arrivato a Firenze, sia sul campo che nello spogliatoio. Più di una volta l’anno scorso è stato soprannominato il “capitano senza fascia”, proprio per le sue qualità caratteriali che coinvolgevano il gruppo.
Il punto di vista del club.
Per la Fiorentina il ragazzo non è mai stato incedibile. Né ora né la scorsa estate, quando si presentò l’Atalanta con un’offerta complessiva pari a 12 milioni di euro. Gosens lasciò libero arbitrio alla dirigenza, anche perché i bergamaschi hanno sempre rappresentato una seconda casa per lui. Alla fine, su pressione di Stefano Pioli, il club lo trattenne. Ma servì un periodo di riflessione. L'obiettivo del ragazzo è di trascinare la sua squadra verso la salvezza.
