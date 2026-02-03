Giovedì la presentazione del nuovo direttore sportivo Paratici

Fabio Paratici da domani diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, come già ufficializzato ormai da settimane dalla società viola. Il giorno dopo, giovedì alle 13, ci sarà la presentazione alla stampa al Viola Park alle 13. 