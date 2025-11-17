Ancora Prandelli sul suo futuro: "Ruolo in Federazione? Ne sto parlando, progetto interessante"
L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, nella sua intervista al Corriere Fiorentino, ha parlato anche del suo futuro e di un possibile ruolo all'interno della Federazione: "Ne stiamo parlando, il progetto di coordinatore giovanile è interessante ma solo se coinvolge tutti. Leggo invece dichiarazioni di presidenti che se la prendono con la Nazionale: così è difficile creare qualcosa di buono. Il tennis ora va per la maggiore, ma c’è un lavoro dietro. La crescita dei talenti si ottiene andando nei circoli, usando metodologie di lavoro e obiettivi condivisi. Si può fare anche nel calcio, però serve la volontà di tutti".
Rassegna stampa
