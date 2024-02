ACF, Rinnovata partnership con Estra su maglie Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha annunciato il rinnovo della partnership con ESTRA. Di seguito il comunicato:

"nsieme dal 2009, Fiorentina ed Estra, due realtà di riferimento in Toscana, consolidano una partnership ultradecennale che abbraccia anche il Viola Park, implementandola grazie a una visione di lungo periodo tramite la quale costruire ulteriori sinergie e sviluppare progetti di ampio respiro.

Estra si conferma così Energy Partner della Fiorentina e torna sulle maglie della Primavera Maschile in qualità di Back-Shirt Sponsor dei ragazzi di Mister Galloppa in tutte le competizioni ufficiali del Campionato Primavera 1 e della Coppa Italia Primavera.

“La partnership con Fiorentina è un pezzo importante della nostra strategia di marketing, che ha contribuito e contribuirà alla visibilità del nostro marchio in Italia. Grazie alla sponsorizzazione della Squadra Primavera potremo ampliare i nostri piani di comunicazione e il coinvolgimento con il pubblico. La similare vocazione al fare che condivido con il Direttore Generale Joe Barone, è stata determinante per realizzare questo passo, e di questo lo ringrazio” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Estra S.p.A. Nicola Ciolini.

“Crediamo fortemente nel connubio con Fiorentina, nei valori etici e sportivi sottostanti che ci accomunano e che con soddisfazione ci hanno permesso nel tempo di consolidare la nostra presenza nella comunità dei tifosi viola. Ringrazio il management di Fiorentina e Rocco Commisso per l’amicizia che ci lega.” ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente Esecutivo di Estra S.p.A.

La collaborazione si estenderà anche al Viola Park, con l’acquisizione da parte di Estra dei naming rights della Tribuna Est dello Stadio Curva Fiesole e del suggestivo Padiglione Eventi. L’Energy Partner di Fiorentina, che da subito ha fortemente creduto nel potenziale del nuovo centro sportivo, sarà l’elemento centrale delle personalizzazioni della Tribuna Est e delle panchine bordocampo. Un’importante operazione di branding volta a celebrare, coinvolgendoli, i tifosi e i giocatori Viola protagonisti delle partite giocate al Viola Park.

“Estra continua a sostenerci in un momento chiave della nostra crescita e lo fa investendo in un asset unico come il Viola Park, il focus è sulla nostra Primavera a testimonianza di una grande comunione di intenti: la volontà di sostenere e valorizzare i giovani, talento ed energia per il nostro futuro” ha dichiarato il Revenue Director di Fiorentina Enrico Peruzzo.