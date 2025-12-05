Tryggvadottir: "Siamo un bel gruppo. Possiamo lottare per la vetta"

Katla Tryggvadottir, calciatrice classe 2005, arrivata alla Fiorentina Femminile nel mercato estivo, ha parlato ai microfoni della Fiorentina sulla sua esperienza fiorentina: "Per adesso mi trovo bene qui a Firenze. Mi sono dovuta adattare su molti aspetti trasferendomi qui. Le persone mi piacciono molto, sono cordiali. In squadra ho trovato molte ragazze norvegesi e svedesi che mi stanno aiutando anche in campo. In Serie A si gioca a un ritmo più elevato rispetto alla Svezia. Ci sono ottime calciatrici e ottime squadre, tutto questo è positivo, perché mi permette di migliorare come calciatrice, trovarsi davanti calciatrici più forti ti consente di migliorare sempre.

Dobbiamo concentrarsi su noi stesse, sul nostro gioco e su quello che dobbiamo fare in campo." La calciatrice islandese ha poi parlato del suo primo gol in maglia viola: "Stavamo pareggiando 3-3, non avevo niente da perdere per cui ho provato, il portiere ha commesso un errore, ho preso palla e ho segnato. Volevamo vincere e ci siamo riuscite, è stata una bella sensazione. Siamo un bel gruppo e abbiamo un grande staff. Stiamo costruendo qualcosa di speciale e penso che possiamo lottare per la vetta, dobbiamo solo pensare una partita alla volta". Infine ha parlato delle sue chance di entrare a fare parte del giro della Nazionale: "Credo che giocare in Serie A possa aiutarmi a trovare posto in Nazionale. Ci sono molte calciatrici forti in Islanda e anche loro hanno il mio stesso obiettivo