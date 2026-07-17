FirenzeViola Oulai-Fiorentina, trattativa in piedi ma niente sprint: oggi nessun arrivo a Firenze

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I viola trattano con il Trabzonspor per il centrocampista ivoriano classe 2006, ma l'intesa è ancora non è imminente

Sono ore febbrili in casa Fiorentina per quanto riguarda possibile arrivo di Christ Oulai, centrocampista ivoriano del 2006 di proprietà del Trabzonspor. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, dal fronte del club viola arriva la conferma che la società è in trattativa con il club turco per l'ingaggio per il giocatore, anche se al momento - è quanto filtra - l'accordo tra i due club è ancora lontano.

Nessun arrivo imminente a Firenze

Non solo: a dispetto di alcune informazioni circolate, fonti vicine alla Fiorentina confermano che Oulai non è atteso a Firenze nella giornata di oggi, proprio perché ancora manca l'accordo tra la società viola e il Trabzonspor (nelle ultime ore erano circolate indiscrezioni sul presunto arrivo del mediano presso l'aeroporto di Peretola).

Investire sul mediano o su un esterno?

La Fiorentina continua infatti a riflettere sulla strategia da seguire in questa fase del mercato e a tal proposito l'area tecnica sta valutando se destinare l'investimento previsto su Oulai (si tratterebbe in ogni caso di una cifra superiore ai 20 milioni) oppure virare su un esterno d'attacco, considerato al momento un altro obiettivo prioritario per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.